1 августа 1914 года, 105 лет назад, Россия вступила в Первую мировую войну.

Первая мировая война стала одним из самых серьезных военных конфликтов в истории человечества — как по количеству стран-участниц, так и по числу жертв. Свое современное название она получила, конечно, уже после Второй мировой войны, а прежде жители планеты называли ее Великой войной, что само по себе говорит о масштабе катастрофы. В Российской Империи Первую мировую называли также Большой войной и Великой Отечественной войной.

Формальным поводом к началу войны стало убийство австрийского эрцгерцога. Сербский студент Гаврила Принцип, участник террористической организации «Млада Босна», застрелил Франца Фердинанда на улицах Сараево 28 июня 1914 года. Австро-Венгрия и Германия воспользовались трагедией, чтобы развязать войну на территории Европы.

Первым делом Австро-Венгрия потребовала от Сербии выполнить заведомо невыполнимые условия. Однако славянское государство согласилось на все, кроме пункта, разрешавшего австрийской полиции действовать на сербской территории. Вместе с тем началась мобилизация: в Сербии и Австро-Венгрии — открытая, а в Германии — скрытая, без официального объявления.

Спустя ровно месяц после сараевского убийства, 28 июля 1914 года, Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Российское правительство немедленно заявило, что не допустит оккупации славянского государства. 31 июля началась мобилизация, на что Германия ответила ультиматумом: в случае продолжения призыва она объявит России войну. Это произошло уже на следующий день, 1 августа.

Одновременно немцы вторглись в Люксембург, который оккупировали всего за сутки, обеспечив своей армии выход к французской границе. 3 августа Германия объявила войну Франции и Бельгии. Это вынудило вступить в войну и Англию, выступавшую как гарант бельгийского нейтралитета. 6 августа Австро-Венгрия объявила войну России.

Так, стремительно и неотвратимо, началась Первая мировая война. Позже к ней присоединились Япония, Италия, Болгария, Османская Империя… Война, продолжавшаяся больше четырех лет — до 11 ноября 1918 года, — стала причиной того, что четыре империи – Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская — прекратили свое существование. Для России Первая мировая закончилась унизительным Брестским миром, подписанным уже представителями советского государства и вынуждавшим нашу страну отказаться от значительных по площади территорий.

В ходе войны было убито более 10 миллионов солдат, миллионы человек получили ранения.

В настоящее время в ряде стран день окончания Первой мировой войны отмечается как День памяти, а в нашей стране также отмечается дата 1 августа как День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне.

Источник: https://www.calend.ru/events/7213/