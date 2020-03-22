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Родился Валерий Сюткин

Советский и российский певец и музыкант, Заслуженный артист России Валерий Миладович Сюткин родился в Москве 22 марта 1958 года. Начал заниматься музыкой в подростковом возрасте, играя в нескольких школьных ансамблях одновременно, на бас-гитаре или барабане. Эти группы исполняли песни известных иностранных групп: Beatles, Deep Purple, Smokie, Led Zeppelin, Slade.

Вскоре Сюткин стал вокалистом, а в 1982 году пришел в группу «Телефон», ставшую вскоре профессиональной. В 1985 году Валерий Сюткин создал свою группу под названием «Фэн-о-мен», выпустил два альбома – «Твист-каскад» и «Икра зернистая».

Популярность к Валерию Сюткину пришла, когда он стал солистом группы «Браво» в 1990 году. С этой группой он проработал пять лет и стал вторым ярким солистом коллектива после Жанны Агузаровой, покинувшей «Браво» в середине 1980-х. В этот период Сюткин выработал свой собственный стиль, подражающий «стилягам». В этом стиле он и выступает до сих пор. За эти годы Сюткин выпустил альбомы «Стиляги из Москвы», «Дорога в облака», «Live in Moscow» и «Московский бит».

Уйдя из «Браво», Валерий Сюткин организовал новую группу «Сюткин и Ко». Песня «7000 над землёй» была признана лучшей песней 1995 года. Певец принял участие в шоу «Звёзды на льду» на Первом канале, его партнершей была фигуристка Ирина Лобачёва. Также он снялся в новогоднем телемюзикле «Старые песни о главном-2» и сыграл эпизодические роли в фильмах «День выборов» и «Чемпионы».

В 2008 году певец был удостоен звания «Заслуженного артиста Российской Федерации». Также он является лауреатом различных музыкальных премий и почётным деятелем искусств города Москвы.

Сегодня Валерий Сюткин продолжает свою творческую карьеру, а также является профессором кафедры вокала и художественным руководителем эстрадного отделения МГГУ имени М.А. Шолохова, участвует в различных телепроектах. Живёт и работает в Москве.

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