Родился Уильям Боинг

Американский самолетостроитель, основатель авиастроительной компании Уильям Эдвард Боинг родился 1 октября 1881 года в Детройте (штат Мичиган, США). Учился в Йельском Университете, но диплома не получил. В 1903 году он переехал в Сиэтл, где поначалу, как и его отец, занимался деревообрабатывающим бизнесом. В 1908 году, прослышав о первом съезде американских авиаторов в Лос-Анджелесе, Боинг отправился туда — и на всю жизнь заболел авиацией.

Следующие пять лет это было просто увлечение. В студенческом клубе он познакомился с «братом по крови» — бывшим военным моряком Джорджем Конрадом Вестервельтом, закончившим курсы аэронавтики при Массачусетском технологическом институте. Приятели изучили все имевшиеся в тому времени конструкции аэропланов и даже совершили рискованный полет на одном из них, выпущенном компанией американского пионера авиации Кертисса. Место для пассажира на этом биплане было предусмотрено на крыле. Вспоминая о своем первом полете, Боинг признавался, что так и не получил ответа на вопрос, что позволило ему удержаться на этом крыле.

Свой первый самолет Боинг поднял в воздух в 1916 году, а уже в следующем году он со своим другом приступает к разработке гидросамолета B&W. 15 июля 1916 года Уильям Боинг зарегистрировал свою компанию под именем «Pacific Aero Products». Годом позже она сменила название на «Boeing Airplane Company».

В 1917 году корпорация «Boeing» насчитывала 28 штатных сотрудников — пилотов, инженеров-конструкторов, плотников и швей. Две последние профессии были очень важными: летательные аппараты представляли собой тогда конструкцию из деревянного фюзеляжа и полотняных крыльев на деревянных рамах — «железо» оставалось на долю мотора и шасси. Ведущие пилоты-испытатели получали у Боинга по несколько сотен долларов в месяц, что по тем временам было совсем неплохо. А когда дела у компании шли неважно, ее президент покрывал расходы из собственных средств. Спустя год число работников превысило три сотни. Решающую роль в столь стремительном росте сыграла Первая мировая война. Военным морякам понравились специально под их нужды разработанные гидропланы, и «Boeing Airplane Company» тут же получила свой первый солидный заказ: полсотни гидропланов.

Компания пережила много разных периодов, всегда находя выход из самых сложных ситуаций и непрерывно развиваясь. Сам Боинг долгое время был президентом компании, а затем и председателем совета директоров. В последние годы он отошел от дел и занялся разведением лошадей.

Умер Уильям Эдвард Боинг 28 сентября 1956 года на собственной яхте у берегов Канады.

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