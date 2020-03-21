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Родился Сергей Лавров

Советский и российский дипломат, Министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года в Москве, в семье работников Министерства внешней торговли СССР, чья жизнь и профессиональная деятельность были связаны с выездами за рубеж, что очевидно сыграло не последнюю роль в профессиональном выборе Сергея Викторовича, связавшего свою судьбу с международными отношениями.

Школьные годы Лаврова прошли в школе в Ногинске и Московской школе с углублённым изучением английского языка, которую он окончил с серебряной медалью. Дальнейшее обучение Сергея продолжилось в знаменитом высшем учебном заведении страны – Московском государственном институте международных отношений, который он окончил в 1972 году.

За годы обучения в МГИМО Лавров в совершенстве изучил английский язык, а также занимался изучением французского языка, сингальского и дивехи. Будучи студентом 3-го курса, он женился на студентке педагогического института. Его избранница Мария Александровна Лаврова стала для Сергея Викторовича верной супругой на всю жизнь.

Изучение языков народов Шри-Ланки и Мальдивских островов (сингальский и дивехи) определило послевузовскую стажировку дипломата, которую он проходил в первой половине 1970-х годов в качестве атташе Посольства СССР в Республике Шри-Ланка. Далее работал в отделе международных экономических организаций Министерства Иностранных Дел СССР, занимая должности третьего, а затем – второго секретаря.

Начало 1980-х было сопряжено с началом работы Лаврова в Постоянном Представительстве СССР при ООН в Нью-Йорке. Это был достаточно продолжительный этап в профессиональной карьере Сергея Викторовича, который продолжался с 1981 по 1988 годы. Работая в Постпредстве, он последовательно занимал должности первого секретаря, советника и старшего советника. Здесь, в Нью-Йорке родилась дочь Лаврова – Екатерина.

В 1988 году последовало возвращение в Москву и работа на должностях заместителя, первого заместителя и, наконец, начальника Управления международных экономических организаций МИД СССР. В апреле 1992 года Сергей Викторович становится заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации. Следующий этап в карьере Лаврова – работа в должности Постоянного представителя России при ООН и Совбезе ООН.

В 2004 году Сергей Викторович становится Министром иностранных дел Российской Федерации и занимает этот пост по настоящее время, подтверждая безупречную репутацию и авторитет на своём посту.

Заслуги Лаврова были многократно отмечены государственными наградами РФ и зарубежных стран, почётными званиями, а также конфессиональными наградами. Так, он является полным кавалером Ордена «За заслуги перед Отечеством».

Авторитет Лаврова на посту Министра иностранных дел неоднократно признавался зарубежными политиками, а в России его признают одним из самых эффективных министров. Это подтвердилось и в январе 2020 года при очередной смене состава Правительства РФ, когда он сохранил за собой пост Министра иностранных дел России.

Лавров является членом многих наблюдательных и попечительских советов, фондов и обществ. Ежегодно 1 сентября он становится гостем в стенах родного МГИМО, где встречается со студентами и отвечает на их вопросы, выступает с напутственными словами. К слову, министр иностранных дел России является автором гимна этого ВУЗа.

Любимые виды спорта Сергея Викторовича – рафтинг и футбол. Он является одним из организаторов и первым президентом Федерации гребного слалома России и постоянным болельщиком московского «Спартака». Живёт и работает в Москве.

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