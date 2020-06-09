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Родился Петр I

Алексей Агеев
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Русский царь Петр I Алексеевич Романов родился (30 мая) 9 июня 1672 года в Теремном дворце Кремля. Он сын Алексея Михайловича Романова и Натальи Кирилловны.

С 1677 по 1680 годы маленький Пётр обучался грамоте у дьяка Зотова. В 1682 году состоялось провозглашение 10-летнего Петра и его брата Ивана царями. Самолично Пётр стал управлять государством с 1689 года. В 1697 году Пётр I отправился под именем Петра Михайлова в европейское «Великое посольство», изучал артиллерийское дело в Пруссии, работал на верфях в Голландии и вообще много путешествовал по Европе.

В мае 1703 года Пётр начал строительство Петропавловской крепости, c которой начался город Санкт-Петербург, ставший в 1712 году столицей России. Царь активно внедрял реформы, которые должны были преодолеть значительное отставание России от ведущих государств мира. В 1711 году он учредил Сенат вместо Боярской думы. После победы в Великой Северной войне в 1721 году Пётр I становится императором всероссийским.

Пётр сформировал регулярную армию и флот в России, ввёл рекрутскую повинность в 1705 году и обязательную службу для дворянского сословия. Участвовал в создании Воинского (1716) и Морского уставов (1720). При Петре I был открыт первый русский музей – Кунсткамера, создана Российская Академия наук и многие учебные заведения.

(28 января) 8 февраля 1725 года в Санкт-Петербурге первый император России Петр I скончался и был похоронен в Петропавловской крепости.

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