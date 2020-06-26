Родился Геннадий Зюганов

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Советский и российский государственный и политический деятель Геннадий Андреевич Зюганов родился 26 июня 1944 года в селе Мымрино Орловской области, в семье учителей. В 1961 году он окончил школу с серебряной медалью и год отработал учителем.

В 1969 году Зюганов с отличием окончил физико-математический факультет Орловского пединститута. Во время учебы он был капитаном факультетской команды КВН. В 1963–1966 годах служил в радиационно-химической разведке группы советских войск в Германии (в настоящее время он носит звание полковника запаса химических войск). С 1969 до 1970 годы Геннадий Андреевич преподавал в Орловском пединституте, занимался профсоюзной, комсомольской и партийной работой.

С 1966 года Зюганов является членом КПСС, с 1967 года работал на выборных должностях районного, городского и областного звена. До 1989 года он был инструктором в отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС. В июне 1990 года, после создания компартии РСФСР, Зюганова избрали членом Политбюро ЦК КП РСФСР, председателем постоянной комиссии ЦК КП РСФСР по гуманитарным и идеологическим проблемам. С 1993 года Геннадий Андреевич избирается депутатом Государственной думы РФ, а с 1994 года является лидером фракции КПРФ.

Впрочем, в 2004 году в Москве прошли сразу два Съезда КПРФ. На одном из них председателем ЦК КПРФ был избран Зюганов, на втором – альтернативном – Владимир Тихонов. Минюст признал «альтернативный съезд» нелегитимным, и Зюганов сохранил лидерство в партии.

В 1991 году политик выступал с критикой перестройки и с призывом отстранить Михаила Горбачева с должности генсека. Он считал, что распад СССР приведет к трагическим событиям. Позже Зюганов четырежды баллотировался на пост президента России (в 1996, 2000, 2008, 2012 годах), каждый раз занимал второе место.

Геннадий Андреевич является доктором философских наук, автором ряда книг, монографий, публикаций в СМИ и социально-экономических программ патриотической оппозиции. Он награжден рядом государственных наград, а также стал лауреатом литературной премии имени Шолохова, учрежденной Союзом писателей России.

По данным СМИ, Зюганов любит играть в волейбол и бильярд, разводить цветы, имеет первый разряд по легкой атлетике, волейболу и троеборью.

В настоящее время известный политик, председатель КПРФ, депутат Государственной Думы России, член Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике – Геннадий Андреевич Зюганов живет и работает в Москве.

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