Родился Дмитрий Аленичев

Советский и российский футболист, тренер, общественный деятель Дмитрий Анатольевич Аленичев родился 20 октября 1972 года в Псковской области. С детских лет увлекался игрой в футбол. С конца 1980-х играл в основном составе за покровский «Машиностроитель», участвовавший во 2-й лиге Чемпионов СССР.

После игр его заметили тренера команды «Локомотив» (Москва) и пригласили сотрудничать, на что Дмитрий Аленичев согласился в 1991 году. С 1993 года Аленичева переманил в свою команду московский «Спартак».

С участием в «Спартаке» связанны внушительные спортивные достижения Дмитрия: четыре раза команда занимала первое место в чемпионате России, в 1994 и 1998 годах – Дмитрий обладатель Кубка России, дебютировал в Лиге Чемпионов.

В 1997 году Аленичев стал лучшим футболистом России, установив рекорд в двадцать голевых передач. Кстати, он трижды входил в списки лучших игроков российского футбола — в 1995, 1996, 1997 годах. Последовавший контракт с Дмитрием Аленичевым и итальянским клубом «Рома» обошелся итальянцам в восемь миллионов долларов.

С 2000 года он сотрудничал с клубом Италии «Перуджа», после чего перешел в португальский клуб «Порту», а с 2001 года был игроком основного состава. Поиграв в составе команды два года, Дмитрий стал чемпионом Португалии в 2003-2004 годах и завоевал Кубок Португалии 2003. Параллельно в 1993-2000 годах футболист выступал за сборную России, провел 31 матч, забил 4 гола. В европейских кубковых турнирах провел 29 матчей, забил 7 голов.

Четырехкратный чемпион России, в 2003 году Аленичев стал обладателем Кубка УЕФА, а через год победителем Лиги чемпионов УЕФА, за что позже получил звание Заслуженного мастера спорта России. Летом 2004 года Дмитрий возвращается в «Спартак» и уже через год в Чемпионате России становится серебряным призером.

В сентябре 2006 года он завершил свою футбольную карьеру и перешёл на тренерскую работу — с 2011 года был главным тренером тульского «Арсенала», в 2015-2016 годах — главным тренером «Спартака» (Москва), в 2017-2019-х занимал пост главного тренера красноярского «Енисея». Также Дмитрий Аленичев занимается общественно-политической деятельностью.

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