Родился Александр Буйнов

Советский и российский эстрадный певец, актер, композитор, шоумен Александр Николаевич Буйнов родился 24 марта 1950 года в Москве, в семье учителя физкультуры. В 5 лет родители отдали Сашу в музыкальную школу Академического Училища при Государственной консерватории имени П.И. Чайковского по классу фортепиано.

После окончания школы Александр отслужил в армии и окончил музыкальное училище им.Гнесиных. Высшее образование он получил уже состоявшимся и популярным исполнителем: в 1992 году Буйнов окончил режиссерский факультет ГИТИСа, а его дипломной работой стал концерт-спектакль «Капитан Каталкин».

Еще будучи подростком Александр организовал джаз-бэнд под названием «Антихристы», в котором настоящими инструментами были только фортепиано и гитара. Между тем, группа с успехом играла на школьных вечеринках твисты, буги-вуги и рок-н-ролл. Ребят приглашали выступать в разные районы Москвы.

Вскоре Буйнов познакомился с молодым композитором А.Градским. Тогда, бросив школу, он отправился в свои первые настоящие гастроли с его рок-группой, позднее она стала называться «Скоморохи». Именно в «Скоморохах» Александр заявил о себе, как композитор.

Затем Буйнов работал в качестве музыканта и вокалиста в популярной тогда рок-группе «Аракс». Мощный профессиональный состав участников обеспечивал коллективу бесконечные аншлаги. В середине 1970-х годов «Аракс» также участвует в спектаклях «Тиль» и «Автоград-ХХI», «Звезда и Смерть Хоакина Мурьетты», «Юнона и Авось» театра «Ленком».

В 1976 году Александр некоторое время поработал в группе «Цветы», а потом настало время «Веселых ребят». В составе ансамбля Буйнов играл на клавишах, пел знаменитые шлягеры: «Бологое», «Тетя», «Бродячие артисты». Став солистом «Веселых ребят», певец превратился в популярнейшего исполнителя. Коллектив записывал песни, которые тут же становились хитами, и собирал стадионы зрителей по всей стране.

В 1989 году Александр избрал путь сольной карьеры. В 1993 году шоумен становится художественным руководителем ансамбля музыкантов и балета «Чао», получив возможность реализации собственных разносторонних творческих талантов – как артист, автор и исполнитель песен, композитор и режиссер-постановщик концертов.

Буйнов неоднократно выступал с успешными концертами в России и за рубежом, выпустил 17 сольных альбомов, озвучил роль Распутина в полнометражном американском мультфильме «Анастасия» (1998). Многие его клипы стали классикой современного российского эстрадного искусства.

За годы профессиональной карьеры Александр успешно проявил себя в различных направлениях шоу-бизнеса: композитор, клавишник, певец, танцор и шоумен. Он – Народный артист России, Ингушетии, республики Северная Осетия – Алания, лауреат многих музыкальных премий, награждён орденом Почёта, почётным знаком «За содействие МВД России», нагрудным знаком «Спецназ России», медалью Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества» и другими наградами.

Кроме этого, Александр – активный общественный деятель. Помимо своего профессионального творчества Буйнов обожает футбол, является страстным поклонником московского «Спартака», уверен, что «мир спасет красота футбола». Любит классику музыки и литературы, а еще увлекается автогонками и верховой ездой.

Сегодня Александр Николаевич Буйнов живёт и работает в Москве, продолжая активную концертную деятельность и творческую карьеру.

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