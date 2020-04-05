Родилась Наталья Кустинская

Советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России Наталья Николаевна Кустинская родилась 5 апреля 1938 года в Москве, в артистической семье: отец – куплетист-чечеточник, мать – певица. Наталья получила музыкальное образование – окончила музыкальную школу при училище им. Гнесиных по классу рояля.

После окончания школы одновременно прошла по конкурсу сразу в два театральных ВУЗа – Московское высшее театральное училище имени Б.В. Щукина и во ВГИК.

В 1959 году, учась на первом курсе ВГИКа, дебютировала в кино, сыграв небольшую роль в фильме «Хождение по мукам. Хмурое утро». За время учебы снялась еще в нескольких фильмах. В 1961 году она окончила ВГИК.

Съемки в фильме «Три плюс два» в роли Наташи в 1963 году принесли Наталье Кустинской популярность и любовь зрителей. Съемки в многосерийной киноэпопее «Вечный зов» в 1973-1983 годах позволили ей раскрыть свой талант драматической актрисы.

Она была актрисой Московского Театра-студии киноактёра. Всего она снялась в более чем 20 фильмах. Последней ее работой в кино стала картина «Светик», снятая в 1989 году.

В 1999 году актрисе присвоено звание Заслуженной артистки России. Наталья Кустинская считалась одной из самых красивых советских киноактрис 60-80-х годов 20 века.

Она трижды была замужем. Первый муж – кинорежиссёр Юрий Чулюкин, второй – дипломат Олег Волков, третий – летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Борис Егоров.

В декабре 2012 года Кустинскую госпитализировали в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу Москвы, где она несколько дней провела в коме. 13 декабря 2012 года Наталья Николаевна Кустинская скончалась.

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