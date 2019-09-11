Основан Форт Росс — поселение русских на Аляске

В 18 веке русские промышленники, охотники и земледельцы начали осваивать Аляску и Алеутские острова. По всему северо-западному побережью Америки стали возникать поселения русских – места, которые позже назовут Русской Америкой.

Форт Росс (англ. Fort Ross) – первое европейское поселение и крепость на побережье северной Калифорнии в 80 км к северу от Сан-Франциско, и самая южная точка продвижения русских первопроходцев вдоль Северной Америки. Форт был основан русским купцом Иваном Кусковым 11 сентября 1812 года и функционировал с 1812 по 1841 годы.

Во время своих походов в 1808-1811 годы Кусков провел исследование прилегающей территории залива Бодега. Особенно ему понравилось небольшое плато, обращенное к морю, в 20 милях от залива. Оно отделялось от остальной местности несколькими глубокими ущельями, что облегчало защиту. Более того, здесь располагались пастбища, рос строевой лес, была проточная вода – река Славянка (впоследствии названная американцами Русской) и лучший климат на побережье.

Поселение, названное Фортом Росс, было основано, когда Кусков прибыл на место с 95 русскими и 80 алеутами. Хотя этот участок формально был в юрисдикции испанцев, но принадлежал индейцам, у которых Кусков и купил его, заплатив 3 одеяла, 3 пары штанов, 2 топора, 3 мотыги, несколько ниток бус.

В течение почти 30 лет форт служил опорным пунктом Российско-Американской компании, занимавшейся промыслом пушного зверя и торговлей на американском континенте. Форт представлял собой деревянную крепость, в которой размещались все необходимые постройки. А также было воздвигнуто первое в Калифорнии церковно-православное здание часовни Пресвятой Троицы, которое является важным историко-культурным и религиозным центром русской общины Сан-Франциско.

После ухода из поселения русских земля несколько раз перепродавалась. В 1867 году США выкупили Аляску, и в настоящее время Форт Росс входит в состав национального заповедника штата Калифорния и является объектом исторической ценности. В крепости организован музей.

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