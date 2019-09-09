Начат серийный выпуск автомобилей ВАЗ-2101

Первый автомобиль ВАЗ-2101 «копейка» – сошел с конвейера Волжского автомобильного завода 19 апреля 1970 года, а 9 сентября того же года начался серийный выпуск автомобилей «ВАЗ-2101».

ВАЗ-2101 – легковой заднеприводный автомобиль с кузовом типа седан. Эта модель оказалась маленьким шедевром: ни до, ни после «копейки» таких долговечных автомобилей советский автопром создать не смог. Будучи изначально лицензионной копией иностранной модели «ФИАТ-124», прототип был доработан и адаптирован так, что обрел статус народного автомобиля. «Копейка» быстро стала одним из наиболее распространённых легковых автомобилей в СССР и одним из символов советского автопрома, сыграв важную роль в автомобилизации Советского Союза.

Статистика знает за «копейкой» достижения, достойные книги рекордов. Капитальный ремонт, согласно испытаниям, требовался лишь после того, как автомобиль проходил расстояние, равное 10-ти путешествиям из Москвы до Владивостока. Есть случаи, когда автомобили «ВАЗ-2101» обходились без капитального ремонта и более 20 лет при постоянной эксплуатации. На спидометрах таких машин от 300 тысяч километров и больше. Они не раз «обогнули земной шар». За выпуск данной модели в мае 1972 года Волжскому автомобильному заводу была вручена Международная премия «Золотой Меркурий» – своеобразный «Оскар» европейской торговли. За все время производства (с 1970 по 1983 годы) Волжский автомобильный завод дал жизнь 2 702 657 «копейкам».

Автомобили «ВАЗ-2101» неоднократно участвовали в съемках фильмов на различных площадках страны. «Копейку» можно увидеть в кинолентах «Мимино», «Особо опасен» и многих, многих других.

Источник