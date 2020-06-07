Катастрофа DC-8 под Парамарибо

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В среду 7 июня 1989 года в районе Парамарибо при заходе на посадку потерпел катастрофу DC-8-62 компании Surinam Airways. В происшествии погибли 176 человек, включая команду нидерландских футболистов. Данная катастрофа является крупнейшей в истории Суринама.

Самолёт вылетел из Амстердама 6 июня в 23:25 по местному времени. За четыре часа полёта нештатных ситуаций на борту выявлено не было. При заходе на посадку команда пилотов получила метеосводку о благоприятных погодных условиях в аэропорту прибытия. При приземлении пилотами была допущена ошибка, в результате которой на высоте 25 метров правое крыло самолёта зацепило дерево. В результате крушения из 178 пассажиров и 9 членов экипажа в живых осталось 11 человек.

На борту самолёта находилась команда голландских футболистов суринамского происхождения, направлявшиеся на историческую родину с целью участия в турнире с тремя местными клубами. Многим более именитым голландским игрокам суринамского происхождения, чьё участие в турнире планировалось, отказали в участии их клубы, мотивируя отказ необходимостью подготовки к предстоящему футбольному сезону, среди игроков, не попавших таким образом на рейс, были: Рууд Гуллит, Франк Райкаард, Арон Винтер, Брайан Рой и некоторые другие.

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