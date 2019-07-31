Катастрофа A310 под Катманду — крупная авиационная катастрофа, произошедшая в пятницу 31 июля 1992 года. Авиалайнер Airbus A310-304 авиакомпании Thai Airways International выполнял плановый рейс TG-311 по маршруту Бангкок—Катманду, но при заходе на посадку врезался в гору в 40 километрах от аэропорта Катманду. Погибли все находившиеся на его борту 113 человек — 99 пассажиров и 14 членов экипажа.

Катастрофа рейса 311 стала первой в истории самолёта Airbus A310 и на момент событий являлась крупнейшей авиакатастрофой в Непале.

Рейс TG-311 вылетел из Бангкока в 10:30 NST и взял курс на Катманду (расчётное время прибытия — 12:55 NST). Основная часть полёта прошла без существенных замечаний. Ближе к 12:40 рейс 311 стал выполнять заход на посадку на ВПП №02 аэропорта Трибхуван. В связи с сезоном дождей заход выполнялся по приборам. Лайнер прошёл радиомаяк Сьерра, после чего экипаж начал выпускать закрылки и обнаружил, что они не работают. Экипаж предупредил диспетчера о неисправности закрылков, после чего через 21 секунду с момента первой попытки и в 21 морской миле (38,8 километрах) от радиомаяка Катманду сумел устранить неисправность закрылков. В связи с большой высотой, требовавшей более крутого снижения, пилоты приняли решение об уходе на второй круг.

Экипаж сообщил диспетчеру, что они намерены выполнить повторный заход на посадку, и запрашивают разрешение выполнить левый разворот к точке Ромео в 41 миле (65,9 километрах) юго-юго-западнее (азимут 202°) радиомаяка Катманду. Но аэропорт Трибхуван на то время не был оборудован радиолокатором, а дежуривший на тот момент диспетчер имел опыт работы всего 2 месяца. На запрос экипажа диспетчер сообщил, что разрешена посадка на полосу №02 со стороны Сьерра, что находится в 16 милях (25,7 километрах) за радиомаяком. Экипаж ответил, что они сейчас не могут осуществлять посадку и ещё раз запросил разрешения на левый разворот к Ромео для повторного захода. После повторного запроса экипаж, летя с курсом 025° в 7 милях (11,2 километрах) от радиомаяка Катманду, начал без разрешения диспетчера выполнять правый разворот с одновременным набором высоты с FL105 (3200 метров) до FL180 (5486 метров). Экипаж сообщил диспетчеру, что они начали набор высоты, в ответ на что диспетчер потребовал доложить об удалении 16 миль (25,7 километров) для выполнения подхода Сьерра, поддерживать высоту FL115 (3505 метров), минимальную безопасную в зоне южнее аэропорта, и переходить на связь с диспетчерским центром.

Экипаж выполнил разворот на 360° со снижением до указанной высоты, кратковременно задерживаясь на курсах 045° и 340°, после чего вновь занял курс 025°. В 5 милях (8 километрах) юго-западней радиомаяка Катманду экипаж доложил диспетчеру, что они летят по курсу 025° и хотели бы вернуться к Ромео для повторного захода, так как у них возникли технические проблемы с полётом. Диспетчер разрешил следовать к Ромео (впоследствии, как было установлено из записи речевого самописца, у экипажа в это время возникли трудности с системой управления полётом при указании следования к точке Ромео, а также с некоторыми другими задачами). В результате рейс 311 продолжал следовать на север по курсу 025° ещё 16 миль (25,7 километров), после чего курс немного изменился левее на 005°. Ещё через минуту неожиданно сработала система предупреждения опасного сближения с землёй (GPWS), которая выдавала голосовые сообщения о близости с землёй и необходимости начать набор высоты. Эти сообщения звучали около 16 секунд, но экипаж на них поначалу не реагировал, считая их ложными. Лишь в последний момент двигатели были переведены во взлётный режим, но было уже поздно. В 12:45 NST в 25 милях (40 километрах) северо-северо-восточнее (азимут 015°) радиомаяка Катманду рейс TG-311 врезался в гору в районе Лангтанг на высоте 3505 метров над уровнем моря и полностью разрушился. Все находившиеся на его борту 113 человек погибли.

Катастрофа рейса TG-311 стала первым происшествием с участием Airbus A310 и на 2019 год по числу жертв занимает 4 место среди всех катастроф самолёта A310. Также это первая крупная авиационная катастрофа на территории Непала, но спустя всего 59 дней её превзошла катастрофа пакистанского A300, в которой погибли 167 человек.

По результатам расследования, проведённого непальской комиссией, причиной катастрофы рейса TG-311 было названо сохранение экипажем траектории полёта в северном направлении вместо поворота на юг в сторону точки Ромео и неэффективная радиосвязь между диспетчерским центром и лётным экипажем рейса TG-311, из-за чего полёт выполнялся по неверному направлению, экипаж при этом не докладывал о пеленге радиомаяка (VOR), а диспетчер его не запрашивал, вследствие чего местоположение самолёта не контролировалось.

Созданию катастрофической ситуации способствовали такие факторы, как: неверное отображение точки Ромео на навигационных картах, использовавшихся экипажем; кратковременный отказ закрылков, вынудивший прервать первоначальный заход на посадку; сложности из-за языковых проблем при переговорах между тайским экипажем и непальским диспетчером, чему способствовал и малый опыт работы авиадиспетчера, приведшие к недостаточному обсуждению очевидных нерешённых проблем.

В рекомендациях непальская комиссия указала на необходимость уведомить производителей систем опасного сближения с землёй (GPWS) и систем управления полётом (FMS) об аспектах данной катастрофы, а операторам самолётов, оборудованных FMS, и учебным центрам более серьёзно относиться к использованию FMS.

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