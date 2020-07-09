Екатерина II взошла на престол

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В ночь на (28 июня) 9 июля 1762 года, когда российский император Петр III находился в Ораниенбауме, его супруга Екатерина тайно прибыла в Петербург и в казармах Измайловского полка была провозглашена самодержавной императрицей. Вскоре к восставшим присоединились солдаты других полков. Весть о восшествии Екатерины на престол быстро разнеслась по городу и была с восторгом встречена петербуржцами.

Для предупреждения действий свергнутого императора были посланы гонцы в армию и в Кронштадт. Между тем Петр, узнав о происшедшем, стал посылать к Екатерине предложения о переговорах, однако они были отвергнуты. Сама императрица во главе гвардейских полков выступила в Петербург и по дороге получила письменное отречение Петра от престола.

Екатерина вступила на престол, имея вполне определенную политическую программу, основанную, с одной стороны, на идеях Просвещения и, с другой, учитывавшую особенности исторического развития России. Важнейшими принципами осуществления ее программы были постепенность, последовательность, учет общественных настроений.

В первые годы своего царствования молодая царица осуществила реформу Сената (1763); провела секуляризацию церковных земель (1764), значительно пополнившую государственную казну и облегчившую положение миллиона крестьян; ликвидировала гетманство на Украине, что соответствовало ее представлениям о необходимости унификации управления на всей территории империи; основала ряд новых учебных заведений, в том числе первые в России учебные заведения для женщин (Смольный институт, Екатерининское училище).

Вслед за Петром I Екатерина считала, что Россия должна занимать активную позицию на мировой арене, вести наступательную политику. В период ее правления в результате русско-турецких войн 1768-1774 и 1787-1791 годов Россия окончательно закрепилась на Черном море, были присоединены Северное Причерноморье, Крым, Прикубанье, а также принята под российское подданство Восточная Грузия (1783).

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