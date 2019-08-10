День рождения Андрея Краско

Российский актер театра и кино Андрей Иванович Краско родился 10 августа 1957 года в Ленинграде, в семье театрального актера.

В школьные годы занимался в Театре юношеского творчества. А после окончания школы поступил в ЛГИТМиК, на курс Аркадия Кацмана и Льва Додина. На этом курсе, ставшем знаменитым благодаря легендарному спектаклю «Братья и сестры», Краско учился вместе с Натальей Акимовой, Еленой Поповой, Игорем Скляром, Сергеем Власовым, Сергеем Бехтеревым, Валерием Кухарешиным, Сергеем Кошониным.

В 1979 году после окончания института Андрей по распределению отправился в Томский ТЮЗ, где проработал больше года, сыграв за сезон в девяти спектаклях. Там, по словам самого актера, он приобрел потрясающую профессиональную закалку. В том же году дебютировал в кино эпизодической ролью в фильме «Личное свидание».

В начале 1980-х годов Краско поступил в Ленинградский Театр им. Ленинского комсомола к замечательному режиссеру Геннадию Опоркову. Первой и, к сожалению, на долгие годы единственной серьезной театральной работой для актера стала главная роль в спектакле «Кукарача», премьера которого состоялась в 1982 году.

После службы в армии, не сумев устроиться ни в один из ленинградских театров, Краско уехал в провинцию. Затем снялся в эпизодических ролях в картинах «Прорыв» и «Псы» Д.Светозарова. Первой его настоящей работой в кино стала роль провинциального следователя в фильме Павла Лунгина «Олигарх». Причем все произошло случайно. На роль был утвержден другой актер, но он по какой-то причине не смог приехать на съемки.

Несмотря на то, что фильм подвергся критике, свою роль актер сыграл блестяще, и все это признали. Его стали приглашать сниматься, а после роли в сериале «Агент Национальной Безопасности» Краско приобрел широкую известность.

В одночасье он стал одним из самых популярных и востребованных актеров. Почти каждый фильм, что выходил в свет, снимался с его участием. Краско играл в лентах Рогожкина, Месхиева, Балабанова, Бодрова-младшего, Лунгина, Хотиненко, Литвиновой, Бондарчука. Снимался и в сериалах, и в полнометражных фильмах. Всего в фильмографии актера более 80 ролей. Не оставлял Краско и работу в театре. Одно время на канале «Культура» Андрей вел программу «Кто в доме хозяин», а на канале СТС передачу «Арсенал». К сожалению, из-за большой занятости актеру пришлось от этого отказаться. В основном в последние годы он снимался в кино.

Но все же его актерский талант, по большому счету, так и остался нераскрытым. «В последнее время играю либо бандитов, либо людей в форме. Кино такое», – говорил о своей работе сам Краско…

Умер Андрей Иванович на съемках фильма «Ликвидация». Он почувствовал себя плохо ещё по пути в Одессу, где снимался фильм. Съемки отложили, но актеру становилось только хуже. Он скончался по пути в больницу 4 июля 2006 года. Андрей Краско похоронен на кладбище в Комарово под Петербургом.

Источник: https://www.calend.ru/persons/113/