День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны

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Этот день напоминает о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы своё Отечество.

Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам. Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей, и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять.

Великая Отечественная война явилась составной частью и главным содержанием всей Второй мировой войны, в орбиту которой было вовлечено более 60 государств. Боевые действия велись на обширных пространствах Европы, Азии и Африки, на морских и океанских просторах.

В тяжелой кровопролитной войне советский народ внёс решающий вклад в освобождение народов Европы от фашистского господства и в разгром гитлеровских войск. 8 мая 1945 года был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и её вооруженных сил.

Великая Отечественная война окончилась победой СССР, но какой ценой?! Ценой человеческих страданий и огромных потерь, которые выпали на долю советского народа.

В странах постсоветского пространства 22 июня приспускают государственные флаги и вспоминают эту войну и погибших в ней. В этот день проходят различные торжественные и памятные мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам.

Граждане России, Украины, Беларуси чтят память соотечественников, родных и друзей, сражавшихся за свободу Родины.

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