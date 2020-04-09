День открытия театра «Одеон»

9 апреля 1782 года в Париже открылся один из крупнейших театров Франции «Одеон». Здание театра было построено по указанию королевы Марии-Антуанетты, она же и открыла его. Первоначально он предназначался для «главной» сцены страны – театра «Комеди Франсэз».

Название театра было присвоено ему в 1797 году. Оно символизировало преемственность поколений: одеонами в Древней Греции назывались строившиеся еще с V века до нашей эры круговые крытые площадки со зрительскими местами для состязаний в комедийном или музыкальном мастерстве.

Спустя три года здание сгорело во время пожара. Только в 1808 году закончились все реставрационные работы под руководством архитектора Шальгрена, театр открылся под новым именем: «Театр Ее Величества Императрицы и Королевы».

Парижский «Одеон», объединенный в 1946 году с «Комеди Франсэз», вновь обрел самостоятельность в 1959 году, получив название «Театр де Франс».

Сегодня «Одеон», или Театр де Франс, уже не только храм театрального искусства, он является еще и крупнейшей библиотекой, архивом, хранилищем звуковых и видеоматериалов, связанных с театром. В этом же здании часто устраиваются чтения неизданных текстов, проводятся философские дискуссии.

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