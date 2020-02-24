Bыпустили первую в мире зубную щетку с искусственным волокном

Первое письменное упоминание о зубной щетке встречается в английской печати в середине 17 века. И только в 18 столетии в Германии появились зубные щетки, подобные той конструкции, которые мы видим и используем сейчас. Но эти щетки были натуральные — с щетиной дикого кабана. Тогда же никому не известный бизнесмен Пуппенкергер открыл первую фабрику таких щеток. Они стали быстро распространяться сначала в Европе, а потом и в других странах мира.

Когда первые зубные щетки попали в Европу, они показались местным аристократам слишком жесткими. Поэтому место свиньи как источника щетины заняли лошади, барсуки и другие животные.

Но настоящая революция в «зубном» деле произошла с изобретением нейлона, который стал применяться в изготовлении щетины. И 24 февраля 1938 года была выпущена первая в мире зубная щетка с искусственным синтетическим нейлоновым волокном вместо натуральной щетины.

По сравнению с нейлоновой натуральная щетина обладает рядом недостатков: наличием срединного канала, заполненного микроорганизмами, трудностью содержания щетинок в чистоте, невозможностью идеально ровной обработки концов щетинок и сложностью придания ей определенной жесткости. Сейчас производство щеток с натуральной щетиной в мире практически прекращено.

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