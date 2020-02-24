На главную В этот день

Bыпустили первую в мире зубную щетку с искусственным волокном

Первое письменное упоминание о зубной щетке встречается в английской печати в середине 17 века. И только в 18 столетии в Германии появились зубные щетки, подобные той конструкции, которые мы видим и используем сейчас. Но эти щетки были натуральные — с щетиной дикого кабана. Тогда же никому не известный бизнесмен Пуппенкергер открыл первую фабрику таких щеток. Они стали быстро распространяться сначала в Европе, а потом и в других странах мира.

Когда первые зубные щетки попали в Европу, они показались местным аристократам слишком жесткими. Поэтому место свиньи как источника щетины заняли лошади, барсуки и другие животные.

Но настоящая революция в «зубном» деле произошла с изобретением нейлона, который стал применяться в изготовлении щетины. И 24 февраля 1938 года была выпущена первая в мире зубная щетка с искусственным синтетическим нейлоновым волокном вместо натуральной щетины.

По сравнению с нейлоновой натуральная щетина обладает рядом недостатков: наличием срединного канала, заполненного микроорганизмами, трудностью содержания щетинок в чистоте, невозможностью идеально ровной обработки концов щетинок и сложностью придания ей определенной жесткости. Сейчас производство щеток с натуральной щетиной в мире практически прекращено.

Источник

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанского бойца ММА засудили из-за песни о Люцифере

Новости Рязани
Перед поединком рязанец появился в зале под композицию группы «Коррозия металла» «Мой король Люцифер». Это и вызвало недовольство у православного атамана.
Узнать больше

В опросе о строительстве школы в Лесопарке побеждают сторонники

Новости Рязани
На сайте «Наш дом» продолжается опрос о строительстве школы в Лесопарке Рязани. На данный момент число голосов «за» превышает число голосов «против». 
Узнать больше

За неделю в Рязанской области убили шесть волков

Новости Рязани
Три волка застрелены в Ермишинском районе, два – в Спасском, один – в Старожиловском. До этого было убито ещё 11 волков в Рыбновском, Спасском и Клепиковском районах.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Для тех, кто в танке

Новости Рязани
Защитником может стать каждый. И для этого вовсе не нужно приносить присягу или осваивать тактические приемы. У нас два союзника —...
Узнать больше

Праздник традиционный – место для гуляний выбрали новое

Новости Рязани
В этом году общегородской праздник Масленицы пройдёт в Центральном парке культуры и отдыха. Такое решение было принято организаторами праздника — областным правительством,...
Узнать больше

Что посмотреть в Рязани в выходные

Новости Рязани
22 февраля (суббота) 10.00 и 12.00 – «Земляничная сказка» в театре кукол 12.00 — XXVIII Всероссийский фестиваль детского...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Это день мы приближали как могли!

Акценты
Ждать торжеств в честь 75-летия Победы осталось недолго. Не забывали про этот святой день и 25 лет назад, когда готовились к празднованию 50-летия Победы над фашистской Германией. Но жизненные реалии были во многом иными, чем сейчас.
Узнать больше

Госдума приняла поправки в закон о материнском капитале

Акценты
Государственная Дума приняла на пленарном заседании 20 февраля в третьем, окончательном чтении поправки, направленные на расширение программы материнского капитала.
Узнать больше

За несколько дней до… Идеи для тех, кто выбирает подарки мужчинам в последний момент

Акценты
До Дня защитника Отечества остаётся всё меньше времени. Не беда, если в будничной суете вы не успели заранее подготовить сюрприз для мужчины....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Родился Стив Джобс

Рязанского бойца ММА засудили из-за песни о Люцифере

Врачи тащили пациента до скорой помощи по асфальту