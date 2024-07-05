В епархии сообщили, что к реставрации объектов Рязанского кремля привлекли профессионалов

Епархия Рязанской области отреагировала на сообщение с заголовком про «памятники Рязанского кремля, которые разрушаются из-за «подрядчиков с купленной лицензией». Материал был основан на интервью главного хранителя Рязанского епархиального музея «Древлехранилище» монахини Мелетии (Панковой) и касался процесса реставрации Успенского собора и других зданий Рязанского кремля.

— В заголовке приведены вырванные из контекста слова, которые могут стать причиной неверных выводов у читателей, не ознакомившихся с дальнейшим текстом. Это фраза о том, что «памятники Рязанского кремля разрушаются из-за «подрядчиков с купленной лицензией». Хотим обратить внимание, что высказывание относится к предшествующим этапам работ восьмилетней давности и не имеет отношения к настоящему времени, — пояснили в епархии.

Сообщается, что сейчас работы по реставрации собора осуществляют профессионалы своего дела. Реставраторы действуют с соблюдением всех необходимых норм и требований. Привлечь их удалось благодаря усилиями региональной и городской власти, а также губернатора Павла Малкова.