В Екатеринбурге ветеран спецназа лишился орденов и попросил о помощи

Ветеран спецназа лишился орденов и попросил о помощи жителей Екатеринбурга, сообщил портал E1.RU.

Инцидент произошел 27 февраля. По словам 56-летнего мужчины он остался без двух орденов Мужества, ордена Дружбы и медали «За заслуги перед Отечеством», пока ехал в парадном к детям на урок мужества в УрФУ.

Екатеринбуржец уточнил, что получил один из орденов за боевые действия на Северном Кавказе. Сейчас он занимается общественной работой.

«Всего было около 40 медалей. Четыре самые главные были закреплены сверху отдельно большой булавкой. И, к сожалению, пока ехал, они отцепились где-то. Конечно, я очень расстроен. Для других они никакой ценности не представляют, а мне важны. На вокзал заходил — были, а выходил — уже нет», — сообщил собеседник издания.

Ветеран написал заявление в полицию и пообещал вознаграждение тем, кто поможет вернуть боевые награды.