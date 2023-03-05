Воскресенье, 5 марта, 2023
powder

В Екатеринбурге ветеран спецназа лишился орденов и попросил о помощи

На главнуюНовости мира

Ветеран спецназа лишился орденов и попросил о помощи жителей Екатеринбурга, сообщил портал E1.RU.

Инцидент произошел 27 февраля. По словам 56-летнего мужчины он остался без двух орденов Мужества, ордена Дружбы и медали «За заслуги перед Отечеством», пока ехал в парадном к детям на урок мужества в УрФУ.

Екатеринбуржец уточнил, что получил один из орденов за боевые действия на Северном Кавказе. Сейчас он занимается общественной работой.

«Всего было около 40 медалей. Четыре самые главные были закреплены сверху отдельно большой булавкой. И, к сожалению, пока ехал, они отцепились где-то. Конечно, я очень расстроен. Для других они никакой ценности не представляют, а мне важны. На вокзал заходил — были, а выходил — уже нет», — сообщил собеседник издания.

Ветеран написал заявление в полицию и пообещал вознаграждение тем, кто поможет вернуть боевые награды.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации