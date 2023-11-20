Анализ крови школьника из Екатеринбурга, который хладнокровно зарезал 14-летнюю подругу и ее 61-летнюю мать, показал, что он был трезв, рассказал E1.RU источник в силовых структурах.

Выяснилось, что 16-летний парень не употреблял наркотики накануне убийства.

«Это удивляет и пугает. Не каждый взрослый убийца-рецидивист способен на такую запредельную жестокость, какую показал этот мальчик», — отметил собеседник издания.

По его словам, школьник действовал хладнокровно и расчетливо, нанося удары по жизненно важным местам.

Злоумышленник пояснил, что убил девочку из-за ревности, а ее маму — ради наживы. Он похитил у нее двадцать тысяч рублей. Также парень хотел скрыть первое преступление. Кроме того, он зарезал их питомца шпица из-за раздражающего лая.