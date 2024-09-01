Воскресенье, 1 сентября, 2024

В Екатеринбурге пятиклассника раздавило на глазах у его отца

Автор: powder

Опубликовано

Ученика пятого класса в Екатеринбурге насмерть задавили упавшие ворота гаража, которые ремонтировал его отец, пишет Е1.RU со ссылкой на источник.

Трагедия произошла накануне в Октябрьском районе. По предварительной версии, 11-летний мальчик помогал папе в гараже, подавал инструменты, смотрел, как он работает.

«Отец смазывал петли, тяжелые железные ворота вырвались у него из рук и рухнули прямо на голову ребенку, который подошел поближе», – отметил источник.

Скорая помощь приехала на место случившегося, однако мальчик умер при госпитализации. У него был перелом черепа, он потерял много крови.

«Мать в ужасном моральном состоянии, отец тоже — на его глазах все произошло», — говорится в публикации.

Решается вопрос о возбуждении дела за «Причинение смерти по неосторожности».

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