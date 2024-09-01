В Екатеринбурге пятиклассника раздавило на глазах у его отца

Ученика пятого класса в Екатеринбурге насмерть задавили упавшие ворота гаража, которые ремонтировал его отец, пишет Е1.RU со ссылкой на источник.
Трагедия произошла накануне в Октябрьском районе. По предварительной версии, 11-летний мальчик помогал папе в гараже, подавал инструменты, смотрел, как он работает.
Скорая помощь приехала на место случившегося, однако мальчик умер при госпитализации. У него был перелом черепа, он потерял много крови.
Решается вопрос о возбуждении дела за «Причинение смерти по неосторожности».