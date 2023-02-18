В Екатеринбурге парень обворовал возлюбленную, чтобы красиво ухаживать за ней

Полицейские задержали жителя Екатеринбурга, которого подозревают в краже полумиллиона рублей у своей 18-летней подруги, сообщили E1.RU в пресс-службе УМВД города.

«Потерпевшая рассказала, что денежные средства ей передала бабушка, посчитав, что у внучки они будут сохраннее», – пояснили в ведомстве.

Пара жила в квартире на улице Сурикова. Девушка хранила деньги в гардеробной. Об этом узнал молодой человек, который начал вытаскивать из пачки по несколько купюр.

Сама же возлюбленная доверяла парню и не пересчитывала деньги. В течение трех месяцев он радовал подругу подарками и красиво ухаживал за ней.

Кавалер врал, что получает большую зарплату на высокооплачиваемой работе. Вскоре у девушки пропало кольцо, она нашла его в вещах сожителя, а также наткнулась на залоговый билет из ломбарда.

Молодому человеку грозит до шести лет заключения за кражу в особо крупном размере.