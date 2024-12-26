В Екатеринбурге отец поймал мигранта, который занимался сексом с его 13-летней дочкой

Житель Екатеринбурга задержал 28-летнего гражданина Таджикистана, который занимался сексом с его 13-летней дочкой, пишет E1.RU со ссылкой на источник.

По его данным, девочка недавно попала в психиатрическую больницу из-за нервов. Ее отец стал проверять телефон и нашел интимную переписку с 28-летним Курбонмуродом.

«Папа от имени дочки стал переписываться с мужчиной и пригласил его в гости (якобы родителей дома в этот момент не будет). Когда Курбонмурод подошел к квартире, в подъезде раздавали подарки общественники в новогодних костюмах и сотрудники ПДН», – отметил собеседник издания.

В итоге задержать педофила помогли Дед Мороз и Снегурочка. Его передали силовикам, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подозреваемый утверждает, что в сентябре семиклассница якобы вступила с ним в интимную связь по обоюдному согласию. Для этого мужчина снял квартиру посуточно.