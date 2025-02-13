В Екатеринбурге отца троих детей решили выгнать из России на пять лет

Свердловский областной суд оставил в силе решение выдворить из России на пять лет 38-летнего отца троих детей Максима Доргоева из-за просроченных документов, пишет E1.RU.

По данным издания, по паспорту мужчина — Умед. Вместе с родителями он переехал в Россию из Таджикистана в семилетнем возрасте.

«Жена в истерику впала, я в шоке. Мы до последнего надеялись, что суд примет во внимание, что мы многодетная семья, что я всю сознательную жизнь прожил в России, а в Таджикистане никого из родственников не осталось», — рассказал Доргоев.

Мужчина уточнил, что пока не знает, куда поедет. Сейчас он находится в центре временного содержания иностранцев.

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Доргоев надеется обжаловать решение о выдворении в кассации в Челябинске. Он прожил с женой более 15 лет, в семье трое детей — 14, 9 и 7 лет.

Иностранец добавил, что просрочил документы и надеялся оформить их в феврале, после указа о возможности легализоваться без риска выдворения при посещении полицейского участка. Однако его задержали на работе во время миграционного рейда.