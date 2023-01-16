Суд вынес приговор троим жителям Екатеринбурга, которых признали виновными в сексуальном насилии над мальчиками, не достигшими 14 лет, сообщил E1.RU.

На скамье подсудимых оказались знакомые друг с другом мужчины в возрасте от 36 до 42 лет. Они приживали на Уралмаше. Злоумышленников задержали весной 2020 года.

Один из пострадавших детей рассказал взрослым о том, что происходит у них дома в Орджоникидзевском районе.

«Родители злоупотребляли алкоголем, семья была неблагополучная. Обвиняемые приходили к ним в квартиру, вместе бухали, а потом пользовались детьми», — рассказал источник.

Выяснилось, что насильники получили 17, 18 и 19 лет строгого режима соответственно.