В ДТП в Рязани пострадала 67-летняя женщина

В результате ДТП у дома № 34/13 на улице Высоковольтной в Рязани пострадала 67-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

13 сентября в 10.50 68-летний житель Московской области, поворачивая налево на автомобиле «Фольксваген Тигуан», по предварительной информации, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем «Ауди А4» под управлением 31-летнего рязанца. Получив удар, «Фольксваген» перевернулся.

Травмы получила пассажирка перевернувшегося автомобиля, ей потребовалась помощь врачей.