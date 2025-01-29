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Фото: УМВД по Рязанской области
Происшествия

В ДТП с грузовиком погиб мужчина 55 лет

Анастасия Мериакри

В Кораблинском районе 28 января столкнулись два автомобиля. По информации УМВД по Рязанской области, в ДТП погиб мужчина.

Авария произошла примерно в 17:30. На дороге «Рязань — Александро-Невский — Данков — Ефремов» автомобиль Renault Duster врезался в грузовик Scania. Мужчина 55 лет, находившийся за рулем первой машины, погиб на месте.

Напомним, 28 января при столкновении с деревом погиб водитель «Chevrolet Lacetti». В этот же день на 181-м километре автодороги «М-5 «Урал» столкнулись три автомобиля. В ДТП пострадали три человека.

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