Госавтоинспекция рассказала о пострадавших в ДТП на Московском шоссе

В Рязани на 181-м километре автодороги «М-5 «Урал» столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

ДТП произошло примерно в 18:40. По предварительной информации, автомобиль Hyundai под управлением 72-летнего рязанца столкнулся с машиной Chevrolet, за рулем которой находился 44-летний мужчина, и с Citroën под управлением 37-летнего местного жителя.

В ведомстве подтвердили, что в ДТП пострадали три человека: водитель Hyundai и две пассажирки Citroën – 22 лет и 41 года. Закрытую черепно-мозговую травму и ушиб нижней челюсти получила девушка 22 лет. У 41-летней женщины обнаружили сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Такие же повреждения получил 72-летний пенсионер, плюс ушиб грудной клетки и закрытый перелом ребер. Все трое доставлены в ОКБ.

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Обстоятельства аварии выясняются.