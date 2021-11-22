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Понедельник, 22 ноября, 2021
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В ДТП под Рязанью пострадала 29-летняя женщина

7info

В ДТП под Рязанью пострадала 29-летняя жительница Рязанской области. Подробности сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

20 ноября в 09.30 на 19-м километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов» в Рязанском районе женщина-водитель не справилась с управлением автомобилем «Фольксваген Поло» и врезалась в «Ниссан Кашкай» под управлением 30-летнего мужчины.

С места аварии водителя «Фольксваген Поло» доставили в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

В ДТП под Рязанью пострадала 29-летняя женщина

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