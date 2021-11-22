В ДТП под Рязанью пострадала 29-летняя женщина

В ДТП под Рязанью пострадала 29-летняя жительница Рязанской области. Подробности сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.
20 ноября в 09.30 на 19-м километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов» в Рязанском районе женщина-водитель не справилась с управлением автомобилем «Фольксваген Поло» и врезалась в «Ниссан Кашкай» под управлением 30-летнего мужчины.
С места аварии водителя «Фольксваген Поло» доставили в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.