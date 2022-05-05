В ДТП на трассе М5 в Шиловском районе пострадал 27-летний водитель «Газели»

В четверг, 5 мая, в Шиловском районе Рязанской области на 267 километре автодороги М5 «Урал» столкнулись грузовики «Скания» и «Газель 28180А», пострадал 27-летний водитель, сообщает Госавтоинспекция региона.

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Предварительно, 33-летний житель Тверской области на тягаче с полуприцепом «Скания» набрал опасную скорость, не справился с управлением и врезался в «Газель» под управлением 27-летнего рязанца.

В результате ДТП пострадал 27-летний мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение.

Полиция сейчас выясняет все обстоятельства аварии.