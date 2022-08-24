В ДТП на переезде в Рыбновском районе пострадал водитель автомобиля

72-летний мужчина за рулём NISSAN X-TRAIL выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с проходящим электровозом.

Инцидент на 10-ом километре трассы Высокое – Житово – Ильинское в Рыбновском районе произошёл сегодня около 9:15 утра, на ж/д переезде Пикет 4, перегон между станциями Макеево и Рыбное. Предварительные данные сообщили в Госавтоинспекции Рязанской области.

33-летний машинист применил экстренное торможение, но расстояния не хватило для того, чтобы избежать столкновения. Водитель обращался за медицинской помощью.

Схода с рельсов электровоза не произошло, движение задерживалось на 40 минут. Проводится проверка происшествия.