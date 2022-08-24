Среда, 24 августа, 2022
Татьяна Проводина

В Рыбновском районе автомобиль выехал на ж/д переезд и столкнулся с локомотивом

Photo by form PxHere

Инцидент произошёл 24 августа в 8:54 на железнодорожном переезде на перегоне Макееево – Рыбное Московской железной дороги.

Как сообщили в МЖД, световая и звуковая сигнализации были исправны. Однако водитель авто выехал на переезд перед приближавшимся локомотивом.

Машинист поезда экстренно затормозил, но расстояния не хватило для того, чтобы избежать столкновения. Сведения о пострадавших уточняются. Происшествие не повлияло на движение других поездов.

В Московской железной дороге призывают автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Нарушение правил переезда создаёт угрозу не только жизни самого водителя, но жизни членов локомотивных бригад и пассажиров железнодорожного транспорта.

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