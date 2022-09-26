«В Донецке работали под обстрелами». Рязанский ветеринар и его команда спасают животных в зоне СВО

Последние десятилетия большую популярность приобретают фильмы о людях с суперспособностями, врождёнными и приобретёнными. Но герои живут не только в киновселенных, но и среди нас. А их героизм проявляется в благородных поступках и невероятной силе духа .

Максим Питецкий – ветеринарный врач общей практики, основатель рязанской сети клиник «9 жизней». В 2022 году Максим вместе с командой ветеринаров отправился в зону проведения специальной военной операции, где в рамках гуманитарной миссии оказывал помощь животным. Корреспонденту 7info он рассказал о работе по спасению животных в ДНР, ЛНР, Мариуполе, Запорожье.

Справка: Максим Питецкий родился и вырос в г. Рязань. С детских лет проводил много времени с животными, поэтому принял решение посвятить свою жизнь их спасению. Закончил РГАТУ имени П. А. Костычева и приступил к практике, а с 2009 года распахнул двери собственной ветеринарной клиники.

В первых числах июня Максим и его коллеги стали участниками акции «Ветеринары без границ», последовав примеру рязанского кинолога Юрия Кованова, который в качестве волонтёра с мая оказывал помощь животным в зоне проведения специальной военной операции.

С марта 2022 года ДНР, ЛНР, Мариуполь, Запорожье остались без ветеринарного сопровождения. Из-за оттока местного населения беспризорными остались сотни животных, и, конечно же, им был нужен медицинский осмотр.

Операционная в Мариуполе

Два дня Максим Питецкий провёл в Мариуполе, один день в Донецке. За столь короткое время команда из двух врачей и одного ассистента оказала помощь порядка 200 животным: нескончаемый поток благодарностей от местных жителей сопровождался попыткой вручить денежное вознаграждение, но ветеринары отказывались, услуги предоставляли бесплатно.

Один из пациентов приобрел достаточную популярность благодаря федеральным новостным сводкам: служебная собака батальона «Азов»* (Признан террористической организацией и запрещен в РФ), получив медицинское лечение, в сопровождении Юрия Кованова отправилась в Грозный, прямиком к главе Чеченской республики Рамзану Кадырову, где и находится по сей день.

— В Донецке работали под обстрелами, но жители шли на прием со своими питомцами. Поражал факт того, что люди, несмотря на сложившуюся ситуацию, не бросали животных, а, наоборот, забирали в дома по 5-6 собак и кошек. Кормили, лечили, — рассказывает ветеринар.

Операционная в Донецке

Вернувшись в Рязань, Максим развернул программу по сбору необходимых медикаментов и средств для следующей поездки. Общероссийский народный фронт (ОНФ) выделил бесплатно 1800доз вакцины, а команду врачей удалось увеличить.

Вторая поездка состоялась в середине августа по территории Запорожья, ЛНР. Вакцинировали порядка 600 голов.

— Большой плюс, что бездомных животных не отстреливают, а направляют в приюты, которые создают в максимально быстрое время. Со своей стороны мы стараемся направлять собак и кошек у новым хозяевам на территории РФ, — рассказывает Максим.

Активная деятельность рязанского ветеринара продолжается, ведь далеко не все получили медицинскую помощь, требуются мероприятия по стерилизации, вакцинации и уменьшению процента бездомных особей.

* Запрещенная в России террористическая организация