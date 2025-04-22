В Дягилеве газовщики ликвидировали незаконное подключение к газовым сетям

Специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» и «Рязаньгоргаз» совместно с сотрудниками управления МВД и ФСБ России по Рязанской области, при поддержке спецназа Росгвардии провели комплексные рейды в Московском районе Рязани.

В ходе мероприятий в микрорайоне Дягилево было зафиксировано несанкционированное подключение газовой плиты, которая была ранее отключена за задолженность.

В результате поставщику газа причинён материальный ущерб в размере более 18 тысяч рублей.

Реклама

Сотрудники «Рязаньгоргаз» оперативно устранили незаконную врезку. Юрисконсульт «Газпром межрегионгаз Рязань» направил заявление в ОМВД по Московскому району г. Рязани для привлечения установленного лица к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ.

«Как правило, незаконные врезки выполняются кустарным способом и несут угрозу жизни и здоровью людей. Последствия таких несанкционированных подключений могут быть самые плачевные, вплоть до гибели людей», — отметил заместитель начальник абонентского участка г. Рязань ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Михаил Пронин.