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Понедельник, 22 ноября, 2021
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В Димитровграде юные вандалы засыпали снегом Вечный огонь

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Три девочки забросали снегом Вечный огонь у памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в Димитровграде, сообщает платформа «Смотрим».

Сообщается, что юные вандалы сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как школьницы ругаются матом и кидают снег в горелку. Девочек удивил тот факт, что «огонь погас так быстро».

«Извините меня, пожалуйста, это была я и моя подруга, мы, не подумав головой, это сделали», – позже обратилась к недовольным их выходкой горожанам одна из школьниц.

При этом она обвинила автора ролика, который, по ее словам, также бросал снег, но «вышел сухим из воды».

Теперь злоумышленницам грозит штраф.

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