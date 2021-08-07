В детском лагере под Петербургом мальчик надругался над маленькой девочкой

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В детском лагере под Петербургом неизвестный мальчик надругался над семилетней девочкой. В произошедшем разбирается полиция. Об этом сообщает Life.

Все произошло в лагере «Маяк», что в 60 км от Санкт-Петербурга. В конце июня женщина отправила туда двух дочерей — семи и десяти лет.

В один из вечеров старшая девочка позвонила матери и рассказала, что ее избил мальчик. По ее словам, ребенок бил ее по рукам, ногам и животу. Женщина попыталась дозвониться до вожатых, но безуспешно. После этого она забрала детей домой.

Через две недели младшая дочь рассказала, что в лагере неизвестный мальчик засунул руку ей в трусы. После этого она увидела на нижнем белье красные пятна. Насильника девочка не запомнила.

В произошедшем разбирается полиция.