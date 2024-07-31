Среда, 31 июля, 2024

В День ВДВ в Рязанской области состоится военно-спортивный праздник «Рязань-столица ВДВ»

Автор: 7info 2

Опубликовано

Региональное министерство территорий информирует о том, что 2 августа, в День Воздушно-десантных войск, в регионе состоится военно-спортивный праздник «Рязань-столица ВДВ».
 
Праздник, посвященный 94-й годовщине Воздушно-десантный войск России, начнется в 12 часов на стадионе «Спартак».  На площадке перед ним будет организован показ вооружения и военной техники.
 
В рамках праздничной программы запланированы выступления по рукопашному бою, прыжки с парашютом, демонстрация военной экипировки воинов-десантников и эпизода захвата объекта условного противника с применением взрывчатых веществ.
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