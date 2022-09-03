В День солидарности борьбы с терроризмом полицейские провели правовой урок со школьниками и студентами

В День солидарности борьбы с терроризмом в Центральной детской библиотеке города Рязани прошла акция «Мир без террора».

Сотрудник Центра противодействия экстремизма УМВД России по Рязанской области провел встречу со студентами Рязанского колледжа электроники и Рязанского железнодорожного колледжа. Полицейский ознакомил подростков с понятиями терроризм и экстремизм, рассказал о направлениях этих негативных социальных явлений, объяснил их процесс проявления в обществе. Особенное внимание сотрудник ЦПЭ уделил теме размещения материалов экстремистской направленности на просторах сети Интернет, призвал молодежь особенно внимательно подходить к выбору контента для его размещения в социальных сетях. В ходе лекции до студентов также была доведена информация о предусмотренной законом ответственности за совершение экстремистских преступлений.

В завершении мероприятия полицейский продемонстрировал собравшимся тематический видеоролик для закрепления студентами полученного теоретического материала.

Инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Октябрьскому району лейтенант полиции Ирина Комарова при содействии Общественного совета при УМВД России по Рязанской области провела правовой урок с учащимися школы. Беседа началась с выяснения почему именно этот день стал в России памятным. Сотрудник полиции напомнила школьникам об основных мерах безопасности при террористических угрозах, а также об административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления в области экстремистских проявлений. Во время тематического урока собравшиеся обсудили вопросы «Как вести себя в толпе?», «Для чего необходимо проявлять гражданскую бдительность?», «Что делать при обнаружении подозрительных предметов?» и другие. Учащиеся предлагали свои варианты действий и выходы из предложенных ситуаций, правильный ответ подсказывала сотрудник ПДН.

Кроме того, в рамках встречи Ирина Комарова познакомила участников мероприятия с правилами интернет-безопасности, ответственности за деятельность в сети, дала практические советы, а также ответила на вопросы присутствующих.