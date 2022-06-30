В День семьи, любви и верности на родине Есенина покажут спектакль «Игра в свадьбу»

8 июля, в День семьи, любви и верности, в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина покажут спектакль «Игра в свадьбу» по мотивам очерков Анатолия Панфилова «Константиновский меридиан». Об этом сообщила пресс-служба музея.

В постановке музейного этнографического театра «Звонница» нашли отражение свадебные обряды родины Сергея Есенина, бережно хранимые местными жителями. У зрителей будет уникальная возможность окунуться в культуру старинного торжества: от сватовства с рукобитьем до второго дня гуляния.

На Руси свадьбу всегда сопровождало множество обычаев, обойти стороной которые было нельзя. Какие-то из них сохранились и в настоящее время, а некоторые совсем канули в лету. Увидеть их — все равно, что вернуться в прошлое к своим корням и прикоснуться к старине.

Количество зрителей ограничено. Билеты можно приобрести в кассе музея-заповедника.

Возрастные ограничения: 6+.