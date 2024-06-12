В День России Белгородчина породнилась с Рязанью

В Рязанском ЗАГСЕ в День России заключат брак 13 влюбленных пар. Среди них — уроженец Белгородской области Семен и рязанка Юлия. О молодоженах на своей странице написала начальник главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина.

Молодые люди познакомились на Белгородчине, куда Юлия приезжала к бабушке. Детская дружба переросла в большое чувство.

На вопрос, почему пара решила зарегистровать брак в День России, молодые люди ответили: «Потому что патриоты!»



«Сегодня Белгородчина породнилась с Рязанью. Наша большая, красивая российская семья стала ещё крепче! Пусть все браки, зарегистрированные сегодня, станут такими же. Счастья вам, дорогие молодожёны», — пишет Елена Сорокина.