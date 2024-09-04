В деле о гибели российской туристки в Турции появилась новая версия

В расследовании гибели Натальи Сомовой, заместителя директора московской школы-интерната, которая отправилась в одиночку в отпуск в Турцию, появилась новая версия. Турецкие правоохранители предполагают, что трагедия могла произойти из-за неудачного селфи, пишет aif.ru

По последней официальной версии, Наталья потеряла равновесие, пытаясь сделать фотографию на фоне живописных горных видов. Следователи установили, что телефон туристки падал по определенной траектории, что навело их на мысль о том, что женщина могла оступиться и сорваться со скалы.

Однако местные жители, следящие за делом, отмечают множество нестыковок и сомневаются в этой версии. Вопросы вызывают как обстоятельства прогулки Натальи в одиночку, так и место, где было найдено ее тело, находившееся вдали от отеля и популярных маршрутов. Некоторые подозревают, что причиной трагедии мог быть не случайный несчастный случай, а вмешательство третьих лиц.

Расследование продолжается, точная причина смерти Натальи будет установлена после получения результатов вскрытия.