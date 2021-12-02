В декабре в ТРЦ «М5 Молл» в Рязани заработает гипермаркет «Магнит Экстра»

В ближайшее время в ТРЦ «М5 Молл» в Рязани начнёт работу гипермаркет «Магнит Экстра». Информация появилась на официальной странице торгового центра ВКонтакте.
Точная дата открытия неизвестна, рязанцам обещают встречу уже в декабре.
В магазине предусмотрены зоны здорового питания, детского творчества, готовой кулинарии. Будет работать кофемашина, покупатели смогут приобрести еду на вынос. Электронный сомелье поможет выбрать спиртное.
Гипермаркет предложит покупателям как обычные кассы, так и кассы самообслуживания.