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Четверг, 2 декабря, 2021
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В декабре в ТРЦ «М5 Молл» в Рязани заработает гипермаркет «Магнит Экстра»

7info

В ближайшее время в ТРЦ «М5 Молл» в Рязани начнёт работу гипермаркет «Магнит Экстра». Информация появилась на официальной странице торгового центра ВКонтакте.

Точная дата открытия неизвестна, рязанцам обещают встречу уже в декабре.

В магазине предусмотрены зоны здорового питания, детского творчества, готовой кулинарии. Будет работать кофемашина, покупатели смогут приобрести еду на вынос. Электронный сомелье поможет выбрать спиртное.

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Гипермаркет предложит покупателям как обычные кассы, так и кассы самообслуживания.

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