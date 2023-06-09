В Дашково-Песочне выявлено два превышения ПДК сероводорода

Журналист из США Патрик Ланкастер побывал в Шебекино и сделал репортаж об украинских обстрелах, пишет «Бел.Ру». Корреспондент пояснил, что решил увидеть своими глазами, что происходит в российском городе. «За последние недели и месяц нападения сильно участились. Здесь проживало 40 тысяч человек. Теперь, как сообщается, здесь почти никого не осталось»,...