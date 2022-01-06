В Дашково-Песочне Рязани 6 января отключили холодную воду на трёх улицах

Утром 6 января в Дашково-Песочне отключили холодную воду на нескольких улицах. Адреса сообщил сайт администрации Рязани.
Причина отключения — ремонтные работы рядом с домом № 54 по улице Новосёлов.
До 17 часов без воды остались:
улица Зубковой, дома № 21, 21 корпус 1, 2, 3; 22, 22 корпус 1, 2; 23, 24, 24 корпус 1, 2, 3; 25, 25 корпус 1, 2, 3; 26, 26 корпус 1, 27, 27 корпус 1, 2, 3, 4; 28, 28 корпус 1.
улица Новосёлов дома № 40, 40А, 42, 46, 47, 48, 48 корпус 1, 2, 3; 50, 52, 58.
улица Колупановка, дома 1, 3, 7 в частном секторе.
Для жителей организуют подвоз воды к домам № 20, 26 корпус 1 на улице Зубковой.