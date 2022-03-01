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Вторник, 1 марта, 2022

В Дашково-Песочне мужчина погиб при падении с 5-го этажа

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В Дашково-Песочне мужчина погиб при падении с 5-го этажа

7info

Утром 1 марта на улице Васильевской Рязани при падении с 5-го этажа жилого дома погиб мужчина, сообщает Ya62.ru.

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Очевидец ЧП рассказал, что упавший умер до приезда скорой помощи.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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