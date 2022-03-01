В Дашково-Песочне мужчина погиб при падении с 5-го этажа

Утром 1 марта на улице Васильевской Рязани при падении с 5-го этажа жилого дома погиб мужчина, сообщает Ya62.ru.
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Очевидец ЧП рассказал, что упавший умер до приезда скорой помощи.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Утром 1 марта на улице Васильевской Рязани при падении с 5-го этажа жилого дома погиб мужчина, сообщает Ya62.ru.
Очевидец ЧП рассказал, что упавший умер до приезда скорой помощи.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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