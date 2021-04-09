4.9 C
Рязань
Пятница, 9 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия

В центре Рязани произошло ДТП

7info7

В центре Рязани произошло ДТП с участием нескольких легковушек. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Всё случилось вечером, в районе площади Ленина, рядом с перекрёстком Первомайского проспекта и улицы Маяковского. Водитель на «Рено Логан» во время обгона «подрезал» автомобиль. В итоге тот не продолжил движение и остановился на проезжей части.

Из-за аварии троллейбус не смог повернуть на улицу Маяковского и тоже остановил своё движение.

На месте работают сотрудники ДПС, подробности случившегося уточняются.

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать
spot_img

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]