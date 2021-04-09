В центре Рязани произошло ДТП с участием нескольких легковушек. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Всё случилось вечером, в районе площади Ленина, рядом с перекрёстком Первомайского проспекта и улицы Маяковского. Водитель на «Рено Логан» во время обгона «подрезал» автомобиль. В итоге тот не продолжил движение и остановился на проезжей части.

Из-за аварии троллейбус не смог повернуть на улицу Маяковского и тоже остановил своё движение.

На месте работают сотрудники ДПС, подробности случившегося уточняются.