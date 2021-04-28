В центре Рязани покрасили 500 квадратов пешеходных ограждений

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В среду, 28 апреля, около 40 человек вышли на субботник по подготовке города к праздникам. Бухгалтеры, слесари, юристы и другие специалисты покрасили пешеходные ограждения в центре Рязани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В администрации города отметили, что пешеходные ограждения каждый год моют после зимы. Это помогает очистить конструкции от пыли и грязи. Следующий этап — покраска, что позволяет обновить покрытие и продлить срок службы.

Во время субботника покрасили около 500 квадратных метров ограждений на улице Новой, Театральной площади, перекрестке улиц Ленина, Введенской и Вознесенской.