При подготовке к процедуре ЭКО совершенно необоснованно откладывать вакцинацию от коронавируса, сообщила «Известиям» заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин профессор Наталия Долгушина.

По ее словам, целесообразно планировать беременность (в том числе и с помощью вспомогательных репродуктивных технологий — ВРТ) через две-три недели после введения второго компонента вакцины, когда сформируется полноценный иммунитет против вируса.

Ведь главная задача вакцинации перед планированием беременности — защитить будущую мать и ее ребенка от заболевания. Откладывать беременность на слишком долгий срок также не обоснованно, так как противовирусный иммунитет может быть непродолжительным, — рассказала специалист.

По ее словам, не стоит откладывать вакцинацию, мотивируя это тем, что она как-то повлияет на иммунологическую толерантность к беременности и снизит вероятность имплантации. Это домыслы, лишенные научного подтверждения.

Также в центре Кулакова рассказали, в первую волну пандемии программы ВРТ были приостановлены почти на полгода. Если исходить из статистических данных о частоте предоставления медицинской помощи лечения бесплодия с помощью ВРТ, то можно предположить, что в течение полугода в нашей стране не получили соответствующую помощь порядка 50 тыс. пар. Однако сейчас все ограничения отменены.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Безопасное рождение: в центре Кулакова рассказали о влиянии вакцинации на ЭКО