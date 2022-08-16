В четырёх школах Рязани завершается капремонт

— Сегодня приехала в 47 и 62 школы, чтобы посмотреть их готовность к 1 сентября, — написала Сорокина ВКонтакте.

В школе № 47 на ремонт выделено 55 млн. руб. На эти средства сделали многое. Полностью отремонтировали крышу — работы дорогостоящие, но необходимые. Сейчас все силы брошены на окончание ремонта в рекреациях и спецкабинетах — осталось доделать плинтусы и докрасить лестничные пролеты. До воскресенья подрядчик планирует уйти с этажей, чтобы можно было начать генеральную уборку. На центральном входе в школу рабочие обустраивают входную группу и козырек. Фасадные работы завершены, на прилегающей территории осталось благоустроить зону отдыха. Помимо этого, в школе установлена новая пропускная система с видеонаблюдением — это очень важно для безопасности учеников.

В школе № 62 полностью отремонтировали крышу и инженерные коммуникации — отопление, электрику, канализацию, вентиляцию. В настоящее время завершаются работы по устройству входной группы и цоколя здания, укладке линолеума, облицовке плиткой ступеней лестничных маршей, устройству подвесного потолка, монтажу осветительных приборов. Стройматериалы все есть, мебель закуплена. Готов актовый зал, на 4 этаже работы почти завершены, на остальных этажах ведется отделка кабинетов. К асфальтировке прилегающей территории приступят в понедельник, также нужно сделать беговую дорожку.

Предстоит еще большой объем работ. Подрядчик обещает вывести на объект все силы и завершить ремонт за 10 дней. 25 августа — контрольная точка, приеду еще раз.